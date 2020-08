Hotspot: Hier ist Tag und Nacht

Nomen est omen. Zumindest ist das der Wunsch der Betreiber der neuen Tagesbar. Mit Ali Pasha Ilkhanipour vom Wiener „Volksgarten Club“ plus Partner und dem TV-Koch Alexander Kumptner (Albertina Passage) sind echte Gastroprofis am Werk. Das haben sie schon mit dem Sommer Pop-up „Pizza Senza Danza“ im Volksgarten bewiesen. „Everybody’s Darling“ ist aber auch ein Verwandlungskünstler – morgens italienische Frühstücksbar, mittags elegante Lunchadresse, abends After Dinner-Treff, nachts coole Cocktail-Location. Überzeugend auch die kleinen Snacks wie Wildgarnelen Ceviche oder Steinpilz Risotto und eine erstaunliche Wein- und Champagnerkarte. (Christina Fieber)