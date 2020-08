Hotspot: Ein Sommer in Orange

Was hat man früher nach getaner Arbeit vor dem Dinner eigentlich gemacht? Damals, als es Aperol Spritz hierzulande noch nicht gab. Inzwischen ist der grellorange Aperitivo aus Italien, ein Mix aus dem bittersüßen Likör Aperol und Prosecco oder Weißwein mit einem Schuss Soda, nicht mehr aus dem Vorabendprogramm der Erwachsenen wegzudenken. Seit Kurzem gibt es für Anhänger des Kultgetränks die Aperol Bar am Copa Beach auf der Donauinsel – einen Sommer lang. Direkt am Wasser serviert man aus einem Ape Retro Modell Spritz und Co. mit klassisch italienischen Aperitivo- Snacks. Donnerstag mit chilligem Sound von DJ Hope. Viva la Dolce Vita! (Christina Fieber)