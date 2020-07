Hotspot: Mitten im Siebten

Immer für eine Überraschung gut: Nicht selten verstecken sich in Wien hinter manchen Fassaden Innenhöfe mit entzückenden Schanigärten – meist dort, wo man sie nicht vermuten würde. In diesem Fall aber geht es hinauf auf die Terrasse des „Seven North“ im „Max Brown“-Hotel, das einen mit seiner herrlich unkomplizierten, israelischen Küche in Gedanken direkt nach Tel Aviv beamt. Vor etwa einem Jahr wurde das Lokal eröffnet, zuletzt wurden neue Gerichte kreiert und nun auch der erweiterte Outdoorbereich gestaltet. Dort lassen sich die erfrischenden Cocktails oder Weine jetzt unter freiem Himmel genießen.