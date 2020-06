Hotspot: Aperitivo statt Lindy

Die sogenannte „Säulenhalle“ – früher auch als „Banane“ bekannt – ist der größte Bereich des legendären Lokal-Ensembles Volksgarten. Wie der Club und der Pavillon wurde sie in den 50er-Jahren vom berühmten Architekten Oswald Haerdtl gestaltet – und war als ausgewiesenes Tanzlokal und Club seit Monaten geschlossen. Seit zwei Wochen wird also zwischengenutzt: Der tolle Gartenbereich dient als „Pizza senza Danza“, neben heißen Fladen aus dem Holzofen gibt’s Top-Weine aus Österreich, Prosecco und ein großes Sortiment an italienischen Aperitivi.