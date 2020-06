Hotspot: Helden-Afterwork

Die "Heldenbar" vor dem Weltmuseum am Heldenplatz findet heuer zwar schon das dritte Mal statt, war allerdings wohl nie aktueller als gerade jetzt. Und zwar nicht nur, weil wir uns wie Helden fühlen, sondern auch weil Open Air-Bars gerade der letzte Schrei sind: Veranstalter Paul Rittenauer kombiniert hier an historischer Location DJ, Longdrinks & Cocktails, Eis vom "Eisgreißler" und Hotdogs von "Hildegard Wurst". Und weil es gerade so angesagt ist, kann auf Mini-Tischen auch Mini-Tischtennis gespielt werden. Alles natürlich immer nur bei Schönwetter, Reservierung empfohlen.