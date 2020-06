Hotspot: Der Schnitzel-Negroni

Multi-Gastronom Martin Ho war in den vergangenen Wochen medial ja einigermaßen präsent, was allerdings nichts mit seinem neuen Lokal „Newman“ zu tun hatte. Mit der Übernahme eines ehemaligen Tschocherls an der Seilerstätte hat er nun nicht nur ein Portal zu seinem eindrucksvollen Multi-Restaurant „One of One“ zur Verfügung, sondern gab der Bar kurzerhand zwei gleichermaßen beliebte, wenn auch nicht gerade zusammenhängende Themen: Schnitzel und Negroni. Ersteres von Strohschwein oder Kalb, den Kult-Cocktail gibt’s gleich in fünffacher Ausführung.

Newman, Wien 1, Seilerstätte 16, 01/512 34 88, Mo-Sa 11.30-23, www.newman.bar