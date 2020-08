Hotspot: Aber Hola!

Juan Amador ist unternehmungslustig in diesem Sommer: Der Chef des gleichnamigen Gourmetrestaurants in Döbling brachte gemeinsam mit Starwinzer Fritz Wieninger den Heurigen „Hans und Fritz“ hoch oben über Grinzing auf Schiene. Nun eröffnet der einzige 3-Sterne-Koch Österreichs (er kocht seit 2016 in Wien) in Kooperation mit dem spanischen Autohersteller Seat die Tapas Bar „Hola!“ im Wiener Auhof Center. Wer könnte das Lebensgefühl Barcelonas besser auf den Teller bringen als Juan Amador: Für den deutschen Ausnahmekoch mit spanischen Wurzeln sind Tapas kleine kulinarische Reisen – er bereitet die Häppchen mit ebenso viel Leidenschaft und Präzision zu wie seine hochgelobten Fine-Dining-Gerichte. (Christina Fieber)