Hotspot: Wien trifft die Welt

Der Wiener Maler Joseph Selleny war ein abenteuerlustiger Mensch: Mitte des 19. Jahrhunderts war er fast zwei Jahre lang mit an Bord bei der ersten österreichischen Weltumsegelung. Seine Eindrücke ließ er auch in den Entwurf des Stadtparks einfließen. Heute, gut 140 Jahre später lässt das neu renovierte „Hilton Vienna Park“ den Spirit des kosmopolitischen Künstlers wieder aufleben: In der „Selleny’s Bar“ trifft Tradition auf Moderne und Wien auf die Welt. Da kommen Drinks wie „John Walker King George V.“ nach dem Rezept von damals ins Glas, tagsüber wird auch Wiener Kaffeehauskultur zelebriert und After Work reicht man zeitgeistige Cocktails wie „Selleny’s Spritz“ (mit Wermut). Barchef Thomas Stoelting verweist zudem auf eine beeindruckende Sammlung erstklassiger Spirituosen von Wien bis Trinidad & Tobago. Das Ambiente ist gediegen in Anlehnung an die Jugendstil-Ära – also genau richtig für kalte Herbsttage und Nächte. (Christina Fieber)