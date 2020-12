Martin Suter und Benjamin Stuckrad-Barre: „Es war Liebe auf den ersten Blick“

Nach dem Motto, die ernsten Angelegenheiten sind ohnehin omnipräsent?

STUCKRAD-BARRE: Diese anderen Themen erzählen viel mehr vom Drama, ein Mensch zu sein als ein Dummdichter, der in einer Talkshow die Pflegereform kritisiert. Die Kunst darf alles, muss aber gar nichts. Fängt sie an zu müssen, aufzufordern und zu wollen, dann ist sie am Arsch. Letzte Ausfahrt „Hart aber fair“ oder gleich Goethe-Institut, alle legen den Kopf schief und applaudieren, Gedichte über Wikileaks und Flüchtlinge und Greta – schlimmster Kitsch. Und vollkommen irrelevant. Allzu deutlich begreift man die Absicht und ist verstimmt. Wer das explodierende Europa verstehen will, liest am besten noch mal Stefan Zweigs „Die Welt von gestern“. Davon abgesehen: Lachen ist sogar der noch bessere Zugang. So wie Thomas Bernhard. Über Wittgenstein, Schopenhauer, Kant hat der sich schlapp gelacht. Das finde ich vorbildlich.

Sie sind Österreich-Fan?

STUCKRAD-BARRE: Thomas Bernhard, David Schalko, „Willkommen Österreich“, Falco – lauter Giganten. Das ganze Verrottete ist auch großartig, der Bräunerhof, nach Ohlsdorf zu Hennetmair fahren. Die österreichische Sprache empfinde ich als das wirklich Sexieste, was es gibt. Das extrem Korrupte find ich auch toll. Und Wien ist eine sehr schöne Stadt – wie Hamburg in lustig. Es geht alles, aber auch gar nix. Und noch einen finde ich fantastisch: Josef Hader. Wenn wir in Deutschland von den besten Komikern das Beste nehmen und in einer Figur verdichtet denken, reicht es doch nicht heran an Hader. Und warum ist der so gut? Weil Österreich so schrecklich ist! Was ja wiederum das Gute ist.