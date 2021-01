Dschungelcamp für Fotoprofis: "Wildlife" im Visier

Ihr Kollege Attila Kobori hat auch das passende Motto für ihre Berufung parat: „Eine Brücke zwischen Umweltschutz, Naturdokumentation und Kunst zu schlagen." www.attilakobori.com

Und man muss auch tatsächlich ein besonderes Talent mitbringen, um die vor einem ausgebreitete Landschaft mit der Kamera in eine Art Leinwand zu verwandeln. Eine Leinwand, die womöglich wie folgende Aufnahme wirkt: Eine Komposition aus Mustern, Schichten und Strukturen, die erst auf den zweiten Blick erkennen lässt, was sich dahinter verbirgt – in diesem Fall ein Meeresstrand in Kroatien.