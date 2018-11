Die Tricks der Naturfotografen

Aug in Aug mit dem Walross

In einer Sommernacht trifft der Valter Bernardeschi vor Spitzbergen auf die Walrosse, die auf Nahrungssuche sind. Er zieht seinen Neoprenanzug an und springt ins Wasser. Seine Kamera transportiert er auf einem Einbeinstativ mit einem Schwimmer. Das reizt die Neugier der Walrosse, die sich dem Fotografen nähern. So kommt er zu seinem Bild, quasi Aug in Aug mit dem Walross.