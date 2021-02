Entdeckungen auf Instagram: Diese Reiseblogger lindern das Fernweh

Wo neue Erlebnisse warten? Eher nicht in den eigenen vier Wänden, die Verhältnisse dort kennen wir jetzt schon zur Genüge. Aber zum Glück sind andere unterwegs und füttern - oder lindern - unser Fernweh mit atemberaubenden Fotos von Destinationen, von denen wir schon immer träumten. Anja aus Nürnberg etwa. Die Reisebloggerin trampt mir ihrem Freund am liebsten durch Asien und Mittelamerika. Im Hochland von Kolumbien (siehe Foto) hat sie schon einmal eine Kaffeeplantage besucht und diese Wucht an Natur bewundert.

Im Moment ist Anja in Afrika unterwegs, in Sansibar am Strand von Matemwe. Der kleine Ort ist so verlassen, dass man sich wie Robinson Crusoe fühlt.