Reisemedizinerin im Interview: Darf, kann und soll man reisen?

Sehen Sie die Rolle des Flugzeugs bei Ansteckungen ausreichend geklärt?

Es gibt gute Einzelstudien dazu, auch wenn das insgesamt schwer zurückzuverfolgen ist. In Asien wurde das Contact-Tracing dazu genauer gemacht, auch schon beim ersten SARS-Virus im Jahr 2003: Dafür, dass man so lange so dicht sitzt, waren es tatsächlich geringe Ansteckungen, wahrscheinlich wegen der Filter. Aber im Gesamtpaket, bei Securitycheck und Passkontrolle, oft in niedrigen Räumen des Flughafens, könnte man viel mehr Maßnahmen setzen.

Das spricht insgesamt für eine Impfpflicht beim Reisen.

Die gibt es ja, zum Beispiel bei Gelbfieber in vielen Gebieten und punktuell auch für Cholera. Es werden eher die Länder Impfungen verlangen, und die Flugzeuglinien werden sich danach richten. Die WHO hat im internationalen Impfpass die Seite zur Gelbfieberimpfung schon vor Jahren so verändert, dass sie für andere Impfungen verwendbar ist. Man wartet ja schon lange auf eine Pandemie, der Verdacht war aber eher eine gefährlichere Influenza.

Dann waren wir aber schlecht vorbereitet, oder?

Naja, wie viel haben wir gelacht über nutzlos angeschaffte Masken bei der Vogelgrippe? Katastrophenmedizin wird belächelt, bis die Katastrophe eintritt. Es gibt in der Natur ein nicht enden wollendes Reservoir an Viren, die Frage ist immer, ob eines davon plötzlich den Menschen als Wirt befällt.

Also kann es statt der schlecht gegarten Fledermaus bald ein chilenischer Kuckuck sein?

Lassen wir die Fledermäuse, es ist noch immer nicht geklärt, welches Tier das war. Solche Übertragungen kommen auch nicht vom Fledermausschnitzel, sondern von Umgang, Haltung und mangelnder Hygiene auf den Lebendtiermärkten. Der gefährlichste Pandemie-Erreger würde durch Tröpfchen oder Luft übertragen, ist lange Zeit infektiös, ohne dass ihn der Träger spürt, verursacht eine hohe Sterblichkeit und lässt sich nicht behandeln.

Das geht also noch übler als bei Corona. Welchen Impfstoff würden Sie für sich denn aussuchen, wenn man sich einen aussuchen könnte?

Ich halte alle derzeit verfügbaren Impfstoffe für gut, meine erste Wahl wäre einer der mRNA-Impfstoffe (Biontech und Moderna, Anm.), weil durch die Art der Wirkung dieser Impfstoffe anzunehmen ist, dass sie das Immunsystem auf sehr breite Art ansprechen und eine robuste Immunität erzeugen.