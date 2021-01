Camping-Boom: Von findigen Bastlern und mobilen Palästen

Wohnmobil-Anbieter

Die Camping.holiday CRC GmbH in Bruck an der Leitha verkauft und vermietet Reisemobile, Campingbusse und Wohnwagen. Tel. 02162 / 626 22, camping.holiday

Campingplätze

Helmut Schörghuber verrät vier seiner Lieblingsplätze:

– Luxus: Woferlgut Camping & Hotel**** Sportcamp in Bruck bei Zell am See. Mit Wellness, Halbpension mit Abendbuffet, Live-Cooking. sportcamp.at

– Familien: Sonnencamp am Gösselsdorfer See, einem der wärmsten Kärntner Badeseen. goesselsdorfersee.com

– Winter: Schluga Camping Hermagor am Pressegger See. Mobilheime, Camping-Fässer, Apartments. schluga.com

– Klassiker: Komfort Camping Burgstaller am Millstätter See, burgstaller.co.at

Apps zum Routenplanen

– Individuelle Roadtrips kann man mit komoot.de erstellen

– Wohnmobilstellplätze findet man auf park4night.com

– Naturnahe Stellplätze bei Bauernhöfen und Weingütern gibt’s unter schauaufsland.at

Allgemeine Infos

Österreichischer Camping Club (ÖCC), campingclub.at