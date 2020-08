Die große Freiheit: Mit dem "WoMo" durch Wald- und Weinviertel

Wir haben „WoMo“-Erfahrung, waren als Familie mit drei Jungs in Europa, den USA, Kanada und Australien auf Roadtrip. Dort reizte die unendliche Weite der Kontinente – mit genauso viel Unendlichkeit beim Fahren. Niederösterreich ist anders, sehr relaxed von den Distanzen – so sind es von den Donauauen zum barocken Stopp bei Schloss Hof nur wenige Minuten. Und einige Kilometer nördlich parken wir bequem vor dem Schloss in Marchegg, spazieren durch die Aulandschaft, beobachten still von einer Plattform den Anflug der Störche. Sie sind „Vielflieger“, jedes Jahr düsen sie vom fernen Afrika bis zum Brutnest ins Marchfeld – und ab August zurück in den Süden. Wir fahren nordwärts entlang der historischen Bernsteinstraße, die früher als Handelsroute die Ostsee mit Venedig und Aquileia in Italien verband. Vorbei geht’s am verschlafenen Stillfried mit seinen himmlischen Kellerzeilen bis tief ins mittlere Weinviertel nach Niedersulz, wo ein ganzes Museumsdorf auf Erkundung wartet.