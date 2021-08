Das müssen Sie noch machen, bevor der Sommer vorbei ist

Schnell noch ein (zwei, drei) Eis essen

Ganz klassisch Vanille oder doch lieber Sanddorn, Mohn und Bitterschokolade? Die Auswahl in der Vitrine ist meist größer als der Magen. Bevor der Sommer zu Ende ist also besser schnell noch ein paar neue Sorten probieren - wer weiß, vielleicht sind ja Favoriten für die nächste Saison dabei! Das beste Eis in Wien gibt's übrigens laut Falstaff bei Gelati da Salvo in Wien-Döbling, in Niederösterreich lohnt sich ein Besuch bei Il Gelato Battistin in Tulln und im Burgenland schmeckts beim Eissalon Tropicale in Oberwart am Besten.