Marlene Auers Lokalkritik: Luv Beachclub im Schönbrunner-Bad

Von einem Freibad erwartet man kulinarisch ja eigentlich lange Schlangen vor der Selbstbedienungs-Budl, über die viel zu fettige Pommes in Papierschalen mit Türmen an Ketchup und Majo gereicht werden, deren Kalorien wir uns im Schwimmbecken wieder mühsam abtrainieren (wollen). Nicht falsch verstehen: Das kann sexy sein, haben wir es doch auch als Teenager so erlebt. Richtig sexy geht es aber im Wiener Schönbrunner Bad zu – und das nicht nur beim „Sexy Salat“, der an heißen Sommertagen mit Avocado und Granatapfel erfrischt.