Sommerfrische: Die fünf besten Restaurants am Semmering

LÖFFLER

Der Klassiker am Semmering und Brückenkopf der gutbürgerlichen Küche auch schon zu Zeiten, wo sich kaum wer für den Semmering interessierte. Die Süßspeisen sind legendär, das Lamm kommt aus der Region, Forelle und Saibling direkt aus dem Becken.

2680 Semmering, Hochstr. 20, 02664/2304

Mo, Do, Fr 11.30-14, 18-20, Sa, So, Fei 11.30-20, www.derloeffler.at