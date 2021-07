Kino unter freiem Himmel: Österreichs schönste Open Air Kinos

Kino am See

Vor der malerischen Kulisse des Neusiedlersees findet auch heuer wieder das Kino am See statt. Gezeigt werden an drei Wochenenden (13.-16. August) klassische Publikumsfilme wie "Rocketman", "Kill Bill - Volume 1" oder "Little Miss Sunshine". Wer schon vor Einbruch der Dunkelheit da ist, hat noch Zeit für einen Sundowner in der Mole West.