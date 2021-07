Quentin Tarantinos Pläne für seinen letzten Film

Rache ist Trumpf

Die Handlung soll sich auch diesmal um einen Rachefeldzug drehen - doch mit verkehrten Rollen: Die Braut (Uma Thurman) und ihre Tochter Bebe machen sich nach 20 Jahren Frieden auf die Flucht vor der rachesüchtigen Tochter Vernita Greens (damals gespielt von Vivica A. Fox). "Allein die Idee, dass ich an Uma Thurmans Seite ihre richtige Tochter Maya Hawke casten könnte, ist verdammt aufregend", so der Regisseur. Maya Hawke (ihr Vater ist Ethan Hawke) hat in den letzten Jahren nicht nur als Sängerin und Model von sich reden gemacht, sie drehte mit Tarantino bereits "Once Upon a Time... in Hollywood" und spielt seit der 3. Staffel Robin Buckley in "Stranger Things".