Dallas, Friends, Bridgerton: So funktionieren TV-Serien

Das Problem: Dieser Virus ist kaum planbar. Dallas war ursprünglich als fünfteilige Miniserie geplant, niemand im Team glaubte an einen derart spektakulären und langfristigen Erfolg. Wenn das Konzept der Überraschung zu lange fortgesetzt wird, wird es selbst zur Norm und die Zuschauer stumpfen ab. Endlos steigern lässt es sich auch nicht, wie man an Game Of Thrones gesehen hat.

Was tun die großen Networks heute also, HBO, Sky, Netflix, Apple, Disney, Hulu, TNT, Starz und wie sie alle heißen? „Sie produzieren eine Serie nach der anderen, stellen sie ins Netz und verzichten so auf die Screenings. Also die landesweiten Testvorführungen, mit denen früher entschieden wurde, ob etwas umgeschrieben werden muss oder was wie wann und wo am besten laufen sollte“, beschreibt Peter Vitouch die aktuelle Situation.