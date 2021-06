Kino unterm Sternenhimmel in Krems: Open-Air Kino eröffnet

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Unter den Sternen, in einer Decke eingekuschelt und mit Popcorn in Griffweite lassen sich gute Filme am Besten genießen. Im Kino im Kesselhaus in Krems startet am Donnerstag das Open-Air-Programm.

Eröffnet wird das diesjährige Open-Air-Kino am Donnerstag, 1. Juli, mit dem in mehreren Oscar-Kategorien ausgezeichneten Roadmovie „Nomadland“ von Chloé Zhao.

Auch die weiteren 15 Abende bis Sonntag, 18. Juli, stehen ganz im Zeichen faszinierender Bilder, spannender Geschichten und großer Schauspielkunst.