Kinderbetreuung in Krems: Von Eselwanderungen bis Wassersport

öffentlichen Kindergärten in Krems bieten über die beiden Ferienmonate durchgehende Kinderbetreuung an. Üblicherweise sind die Kindergärten in den mittleren drei Ferienwochen geschlossen, wegen der Pandemie ist das heuer allerdings nicht der Fall. Insgesamt können dort über 700 Kinder von 7 bis 17 Uhr betreut werden.