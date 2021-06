Neues Abenteuer für "Ritter Rost" in der Gartenarena Schiltern

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Neben den weitläufigen Themengärten locken die Kittenberger Erlebnisgärten Familien diesen Sommer auch wieder mit dem Kindermusical.Sommer.NÖ nach Schiltern bei Langenlois. Nach langem Zittern gab es mit den Öffnungsschritten der Bundesregierung Grünes Licht für ein weiteres Ritter-Rost-Abenteuer auf der Bühne der Garten.Arena.

Nach dem Start im Jahr 2013 wird heuer mit "Ritter Rost und das Gespenst" das 9. Kindermusical auf der Open Air Bühne aufgeführt.

Tageseintritt inkludiert

In der Produktion des Intendanten und Regisseurs Werner Auer, muss Drache "Koks" (Julia Preglau) aufgrund einer Verkühlung das Bett hüten, während Ritter Rost (Reinhard Hirtl) und das Burgfräulein Bö (Isabella Mach) auf dem Weg zu König Bleifuß dem Verbogenen (Ludwig Flessl) sind. Alleine bleibt der Drache in der Eisernen Burg aber nicht lange. Beim Spielen entdeckt er ein Gespenst (Alex Bechtloff) mit dem er sich anfreundet. Ritter Rost ist aber nur weniger begeistert vom neuen Burgbewohner.