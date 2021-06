Lesekabarett in Langenlois: "Ich kann endlich wieder auf die Bühne"

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Kulinarik lässt sich leicht mit Kultur verbinden. Genau darum geht es bei der Veranstaltungsreihe der Kultur in Langenloiser Höfen und Gärten. Mit dabei ist auch die Autorin Katharina Grabner-Hayden. Nach der Buchpräsentation von ihrem neuesten Werk "Endlich Ruhe: Sterben für Anfänger" im Oktober war Lockdown und so an keine Auftritte zu denken.

Doch die Paudorferin (Krems) nutzte die Zeit und machte aus dem Buch ein Lesekabarett. Pointierter soll es sein und zudem mit musikalischer Begleitung: Denn das Ensemble „Rosarot&Himmelblau“ wird am 17. und 18. Juni ebenso dabei sein.

Endlich Bühne

Ich bin super nervös“, sagt die Autorin im Gespräch mit dem KURIER. Die Menschen seien noch etwas verhalten, was solche Events betrifft. „Aber ich glaube, jetzt waren alle essen und trinken und jetzt kommen die Kulturveranstaltungen“, ist sie zuversichtlich. „Ich kann endlich wieder auf die Bühne.“

Sogar singen wird die Entertainerin bei den Veranstaltungen. "Beim Walken mit dem Hund habe ich immer laut rezitiert. Da glauben sicher schon alle, dass ich einen Vogel habe", sagt sie lachend.