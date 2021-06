Tipps für einen gelungenen Vatertag in Krems und der Wachau

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Homeoffice, Homeschooling, zusätzliche Belastungen: Das vergangene Jahr war auch für Väter kein leichtes. Am Sonntag, den 13. Juni, werden die Papas gefeiert. Und gemeinsame Zeit ist nach den langen Corona-Lockdowns wahrscheinlich das schönste Geschenk.

Pünktlich zur Gastroöffnung, kann man die Väter natürlich einfach ins Gasthaus einladen. Die Region bietet jedoch noch zahlreiche weitere Möglichkeiten wie man an diesem Sonntag einen besonderen Tag mit seinem Papa verbringen kann. Eine Auswahl:

Für Genießer