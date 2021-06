Winzern-Vereinigung sammelt Spenden für Kremser Rollstuhlfahrer

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Die Winzervereinigung „losgelös(s)t“ besteht aus 16 Winzern aus den Gemeinden Rohrendorf bei Krems und Gedersdorf. Da der Rohrendorfer Michael Matzke dringend einen neuen Rollstuhl braucht und auch eine Hauserweiterung nötig ist, sammeln die Winzer nun Spenden.

Der 33-Jährige verunfallte nämlich bei einem Sprung ins Wasser vor vielen Jahren schwer. Da die Winzer der Vereinigung Matzke gut kennen, wollten sie unbedingt helfen.

Überraschungspakete für den guten Zweck

Wie das genau funktioniert, erklärt Philipp Bründlmayer aus Grunddorf, Obmann der Winzervereinigung: „Um 60 Euro erhält man ein Überraschungspaket mit sechs Weinen. Wer helfen will, schreibt einfach ein eMail an office@losgeloesst.at mit Namen, Adresse und Telefonnummer und überweist den Betrag“.