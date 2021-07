Die richtige Kleidung für heiße Tage

In den heißen Sommermonaten ist Funktionskleidung klar die beste Wahl. Während Baumwolle den Schweiß aufsaugt und nach kürzester Zeit nass am Körper klebt, leitet Funktionskleidung die Feuchtigkeit von der Haut weg und sorgt damit für bessere Kühlung. Ob diese nun luftig-locker vom Körper hängen oder doch besser eng anliegen soll, ist eine Sache des persönlichen Geschmacks. Wer viel schwitzt, ist jedoch mit enganliegender Kleidung besser beraten. Diese leitet den Schweiß effektiver von der Haut weg und kühlt damit schneller. Tipp des Sportmediziners: Das Shirt vor oder beim Sport nass machen für den sofortigen Kühleffekt.

Im Sommer ist auch der richtige Sonnenschutz Pflicht. Zunächst darf natürlich die Kopfbedeckung nicht fehlen, um einen Sonnenstich zu vermeiden. Außerdem rennt einem der Schweiß nicht direkt ins Gesicht. Auch die Haut will vor Sonnenbrand geschützt werden, hier sollte am besten wasser- und schweißfeste Sportsonnencreme verwendet werden. Wer auf Nummer sicher gehen will, wählt langärmlige Kleidung, um die Haut vor der Sonneneinstrahlung zu schützen.