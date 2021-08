Verbrennen Grillspieße aus Holz?

Die Spitzen können leicht verbrennen, deswegen ist es ratsam, Holzspieße vorher kurz in Wasser zu wässern. Jenes Mittelstück, wo Fleisch auf dem Spieß steckt, verbrennt nicht.

Muss ich Räucherchips wirklich ein paar Stunden wässern?

Eine halbe Stunden wässern reicht aus – dann in die Glut hinein liegen und wir sind schon vorne dabei. Wenn zu lange gewässert wird, laugt die Stärke aus und es schwimmt ein unangenehmer Brei oben auf.

Soll ich Fleisch und Würstel wirklich nur einmal wenden?

Ja, das reicht.

Darf ich das Fleisch wirklich nicht anstechen?

Das sollte man vermeiden, für das Wenden gibt es Grillzangen. Durch die Hitze hat das Fleisch Spannung bekommen: Wenn man hineinsticht, tritt der Fleischsaft aus.

Verdirbt herunter tropfendes Öl das Grillgut?

Beim Grillen tropft immer Öl herunter. Das Problem ist, dass beim Grillen mit Holzkohle dadurch ein Fettbrand entstehen kann. Ein Tipp ist daher, die obere Lüftung zuzumachen. Es entsteht feiner, weißer Rauch, der gut ist. Dadurch verhindert man einen Fettbrand. Man kann über den Lüfter oben keine Temperatur steuern: Es brauch ihn nur für den Durchzug, um einen Fettbrand zu verhindern. Wenn ich das Grillgut umdrehe, mache ich den Griller auf und lüfte: Das Fett ist nach drei bis vier Minuten herausgegrillt. Beim Gasgriller ist es anders: Ich heize auf 250 Grad auf, schalte runter und lege das Fleisch auf die Platte, mache den Deckel zu – es gibt keinen Fettbrand.

Darf ich mit Bier ablöschen?

Nein. Wenn das Fleisch angegrillt ist, kann ich es in der indirekten Phase mit Bier marinieren. Sonst das Bier lieber trinken.

Sind Aluschalen wirklich schädlich?

Es gibt Niroster-Auffangtassen in verschiedenen Größen - ich lasse Aluschalen beim Grillen komplett weg. Alusalze können sich lösen und in die Lebensmittel gelangen. Auch Aludämpfe brauchen wir nicht. Außerdem eignen sich Aluschalen nicht für säurehaltige Marinaden.

Muss das Fleisch wirklich ruhen nach dem Grillen?

Das ist eine Glaubensfrage. Wenn ich richtig grille, heize ich den Griller auf 250 Grad auf und grille das Fleisch pro Zentimeter eine Minute lang an. Nach dem Grillen lasse ich das Fleisch in der indirekten Zone bei 200 Grad rasten. Die Hitze steht in der Zellenfaser, nach zehn Minuten ist das Fleisch medium. Wenn ich das Fleisch zwei Minuten am Brett liegen lasse, bevor ich es anschneide, bleibt der Saft im Fleisch. Ich bekomme Aquaplaning auf der Zunge, weil ich alles richtig gemacht habe. Wenn Fleisch im heißen Zustand rastet, bleibt der Saft erhalten. Fertig gebratenes Fleisch sollte nie in Alufolie eingewickelt werden, sonst gart es weiter und sieht wie eine Wasserleiche aus.