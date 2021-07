Lange tüftele Kachlir an den Rezepten für seine Würstel, die er in zwei kleinen Fleischereien herstellen lässt: "Das Bratwürstel besteht ausschließlich aus Schweinefleisch mit einem 13-prozentigen Anteil vom Duroc-Schwein – das ergibt harmonische Geschmacksnoten. Geschmacksverstärker sind tabu. In die Käsekrainer kommt Zillertaler Bergemmentaler für würzige Aromen."

Alle Würstel werden in hauchdünnen Schafsaitling gehüllt. Seit Kurzem bietet ein großer Lebensmittelhändler Kachlirs Würstel unter dem Handelsnamen "Vom scharfen Rene" in Wiener Supermärkten an: Die Markteinführung war so erfolgreich, dass es die Produkte nun auch in niederösterreichischen Standorten gibt.

Wie es zu diesem Deal kam? "Durch einen Zufall: Investor Heinrich Prokop war bei mir zu Gast und hat drei Würstel verdrückt, dann habe ich ihn wegen einer Kooperation angehauen."

Welches Würstel am häufigsten am Würstelstand bestellt wird? „Am Abend essen die Konzert-Besucher gerne Frankfurter und Burenwurst, die Jungen bestellen Käsekrainer und die Touristen Currywurst.“ Stolz ist Kachlir darauf, dass seine Currysauce früher wegen der teuren Zutaten wie Bananencurry ein Verlustgeschäft war, mittlerweile lässt er sie von einem Delikatessenhändler produzieren: "Meine Stammgäste essen sie zu allen Würsteln.“ Sein Tipp für das perfekte Würstel zu Hause: „Regelmäßig wenden, nicht zu lange auf einer Seite bräunen."