Käsekrainer-Test: Gute Noten für Österreichs liebste Grillwurst

Käsekrainer, Österreich beliebteste Grillwürstel, haben bei einer Überprüfung in Sachen Zutaten, Geschmack und Keime fast durchwegs mit guten Noten abgeschnitten. Lediglich ein Produkt im Supermarkt bekam von den Testern des Vereins für Konsumenteninformation (VKI) und AMA-Marketing ein "Nicht zufriedenstellend" ausgestellt. Die Ergebnisse wurden am Donnerstag in Wien vorgestellt.