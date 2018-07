Welche Grillmethode die beste ist

Studie sorgt für Verunsicherung

Jüngst sorgten aber chinesische Forscher für Verunsicherung. Sie hatten festgestellt, dass schädliche Kohlenwasserstoffe nicht nur über Grillgut und Lunge in den Körper gelangen können, sondern auch über die Haut. Diese sogenannten PAK (polycylische aromatische Kohlenwasserstoffe) entstehen durch das Erhitzen von Fleisch und Fett bei hohen Temperaturen.

Mit Schutzkleidung muss allerdings niemand beim Griller stehen. Einerseits ist man PAK auch sonst im Alltag ausgesetzt, etwa durch Abgase, sagt die Wiener Biochemikerin Elena Kinz. Andererseits müsse man in puncto Grillen relativieren: „Wie oft grillt man? Und wie hoch ist die Gesamtbelastung wirklich?“ Die gute Nachricht: Eher gering. Laut der chinesischen Studie bauten sich die Schadstoffe innerhalb von 24 Stunden wieder im Körper ab. Für Christoph Gollenz, Weltmeister (2011) und Europameister (2016) im Grillen, ist die Menge entscheidend: „Wenn man sich täglich von Gegrilltem ernährt, ist das auch nicht gesund.“

Wie grillen?

Welche Grillmethode nun die beste ist, darüber werden Glaubenskriege geführt: Holzkohle ist für die einen das einzig Wahre, andere setzen aus ökonomischen und gesundheitlichen Gründen eher auf Gas- oder Elektrogriller. „Wer mit Kohle grillen will, muss mehr Zeit veranschlagen“, erklärt Gollenz, der in Oberwang am Mondsee eine Grillschule betreibt. Etwa 30 Minuten dauere es, bis der Grill heiß genug ist. „Bei den meisten soll es aber schnell gehen – das funktioniert mit einem Gasgriller besser, da hat man in zehn Minuten die perfekte Hitze.“ Aus der Praxis sind sie nicht mehr wegzudenken. Auch bei ihm arbeitet mittlerweile die Hälfte seiner Griller mit Gas.