Grillen: So machen Sie Ihre eigenen Würstel

Der Burenhaxn, die Käsekrainer, das Bratwürstel und selbstverständlich auch das Würstelstandl gehören zu Österreich wie Sushi zu Japan. Betont der Haubenkoch Max Stiegl. Er hat also gute Gründe, warum er in seinem Restaurant Gut Purbach beim Neusiedler See in schöner Regelmäßigkeit Fleisch verwurstet und jedes Jahr einen burgenländischen Sautanz (Hausschlachtung mit anschließender Festivität) veranstaltet.

Der Haubenkoch will gewiss keinen Interessierten abschrecken, im Gegenteil, aber er sagt auch ohne Wenn und Aber: "Eine gute Wurst zu machen, das ist eine hohe Kunst.2

Dieser Meinung kann sich auch der Wiener Neustädter Fleischhauer Stefan Windisch anschließen. Sein Unternehmen produziert – exklusiv – die „Sacherwürstel“ und liefert sie an das Wiener Hotel Sacher: 1,5 Millionen Paar pro Jahr.

Über deren Rezeptur darf er nur so viel verraten: "Zwanzig Prozent weniger Fett als bei herkömmlichen Frankfurtern, hoher Rindfleischanteil, außerdem kein Mehl."

Für jene, die beim Anblick dieser Zeitungsseite auf den Geschmack kommen, hat Windisch einen Tipp parat: "Wer selbst verwursten möchte, sollte nicht mit Sacher-Würstel beginnen. Bratwürstel etwa sind deutlich einfacher herzustellen.“ Die junge Food-Stylistin Antonia Kögl fügt hinzu: "Frankfurter werden geräuchert, das wird kaum jemand daheim zustande bringen."