Grillen 2.0: Die neue Lust auf das Kochen im Garten

Acht von zehn Österreichern bereiten ihre Würstel und Steaks lieber mit Gas oder Holzkohle im Freien zu als in Topf und Pfanne, in Summe geben die Österreicher mehr als 30 Millionen im Jahr für ihre Geräte aus. Nur zu grillen, reicht jedoch immer weniger Garten-Fans – sie planen eine Küche in ihrem grünen Refugium. In Deutschland soll das Geschäft mit Outdoor-Küchen bereits doppelt so schnell wachsen wie mit Gas-Grillern.

Auch ein österreichischer Diskonter setzt in wenigen Tagen auf eine rollende Küche für den Garten zum Aktionspreis von 999 Euro: Der Trend ist also in der breiten Mittelschicht angekommen. Baumärkte stellen mittlerweile sogar eigene Experten ab, die Bastler beim Einkauf von Materialien für ihre Freiluft-Küchen beraten. In sozialen Netzwerken tauschen sich Heimwerker aus und teilen Pläne, wie man besonders einfach und schnell zu seiner Küche im Freien kommt.

Dabei ist die Umsetzung für Hobby-Bastler gar nicht so ein großes Problem, zeigt sich Zeller überzeugt, vielmehr sei die Planung einer Outdoor-Küche recht aufwendig. "Viele planen etwas, was sie dann gar nicht brauchen. Bei mir ist nur der Gas-Griller fix, alle anderen Elemente sind variabel und wie die Fritteuese in den Schubladen verstaut. Auch habe ich mich gegen einen Abfluss entschieden: Wenn wir in der Bassena Gemüse waschen, dann fließt das Wasser in das Erdreich."

Ganz reibungsvoll verlief der Aufbau beim Niederösterreicher aber dann doch nicht, wie er ganz offen erzählt: Nachdem er den Gas-Griller an eine Wand mit normaler Wärmeschutzfassade stellte, schmolz angesichts der Hitze von bi szu 350 Grad die Styropor-Dämmung weg.