"Würstelkrieg" mit EU führt zu Fleischmangel in Nordirland

Ein Würstelmangel würde dem Geiste des Deals und „den Interessen der Menschen in Nordirland zuwiderlaufen“, argumentiert London. So mancher fühlt sich da an die alte BBC-Sitcom „Yes Minister“ erinnert, in der ein fiktiver Premier einen erfundenen Wurst-Streit gegen Eurokraten führt.

Politische Wirren

In Nordirland drohen unterdessen durch den Brexit erhitzte Gemüter die fragile politische Lage weiter zu destabilisieren.

Nur 21 Tage nach seiner Ernennung zum Chef der unionistischen DUP, der stärksten Partei in Nordirland, hat Edwin Poots seinen Rücktritt angekündigt. Gegen den Willen seiner Fraktion hatte er seinen Zögling Paul Givan zum Regierungschef ernannt und einen Kompromiss mit der katholischen Sinn Fein zum Status der irischen Sprache erreicht.