Soziologin sieht nach Brexit "enorme Unsicherheit" in Nordirland

Beziehungen zwischen GB und EU wichtig

Es dürfe auch nicht unterschätzt werden, wie wichtig die Beziehung zwischen dem Vereinigten Königreich und der Europäischen Union für die Provinz sei, sagt Hayward. Denn der Eindruck, dass es sich nun um einen "kritischen Moment für Nordirland und einen kritischen Punkt für den Unionismus" handle, sei auch "durch die Bitterkeit im Verhältnis UK-EU und den Mangel an Vertrauen" verschärft worden.

Die Ursachen der jüngsten Krawalle, bei denen laut Medienberichten fast 90 Polizisten verletzt wurden, beschreibt die Soziologin als komplex. Sie spricht von einer "schrecklichen Kombination von Dingen": Es hätte immer sein können, dass das Vorgehen der Polizei etwa gegen eine kriminelle Bande "zu sehr örtlich begrenzten Tumulten führen" hätte können, sagt die Expertin. In diesem Fall komme aber "das spezielle weitere politische Umfeld" dazu, in dem Institutionen von Recht und Ordnung - "ob das nun die nordirische Regierung oder die britische Regierung oder die Polizei ist" - in mancherlei Hinsicht "als nicht vertrauenswürdig oder mangelhaft betrachtet werden, und das untergräbt die Bemühungen jener, die versuchen, für friedliche Demonstrationen einzutreten". Denn dann könnten die Menschen durch das Gefühl, dass die Union mit Großbritannien in Gefahr sei, mobilisiert werden.

Regierungschefin Arlene Foster von der Unionistenpartei DUP hatte Ende März den nordirischen Polizeipräsidenten zum Rücktritt aufgefordert, nachdem entschieden worden war, nicht gegen Mitglieder der nationalistischen Partei Sinn Fein vorzugehen, die im Vorjahr an einem Begräbnis eines früheren IRA-Mitglieds teilgenommen und dadurch möglicherweise Corona-Regeln missachtet hatten. Führungspersonen der Unionisten - wie Foster - hätten gesagt, dass der Polizeipräsident "nicht die Unterstützung ihrer Communities habe, was ziemlich negativ ist", meint Hayward. Denn auch wenn sie versucht hätten, zwischen der Polizei und dem Polizeipräsidenten zu unterscheiden, sei dies "eine sehr starke Feststellung eines mangelnden Vertrauens" in die polizeiliche Führung.

Kriminelle Organisationen nutzen Situation aus

Dazu komme, dass kriminelle Organisationen, von denen manche Verbindungen zu pro-britischen Loyalisten hätten, die unsichere politische Lage ausnützten, um Unruhe zu schüren. "Und dann gibt es auch noch den größeren Kontext, das Gefühl, dass die Unionisten unter großem Druck stehen und es nötig ist, jetzt einen Strich zu ziehen und so deutlich wie möglich die unionistischen Bedenken gegen das Nordirland-Protokoll zum Ausdruck zu bringen", wonach für die Provinz - anders als im Rest des Landes - weiter Bestimmungen von EU-Binnenmarkt und Zollunion gelten, was zu einer Warengrenze in der Irischen See führt.

Was die Atmosphäre "besonders nervenaufreibend" gemacht habe, sei das Gefühl, "dass es an jeder Front Veränderungen gibt, und die Menschen wissen nicht wirklich, wohin das führt", sagt Hayward. "Nationalisten generell wollen den Brexit nicht, aber sie glauben, er macht ein vereinigtes Irland wahrscheinlicher, und das ist in mancherlei Hinsicht ein gewisser Trost für sie. Während Loyalisten und Unionisten, selbst wenn sie den Brexit wollten, denken, dass die derzeitige Lage die Union des Vereinigten Königreichs eher schwächt als stärkt."