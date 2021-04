Irischer Regierungschef warnt vor neuer Gewaltspirale in Nordirland

Am selben Tag wurde der 23. Jahrestag des Friedensabkommens von 1998 begangen. Es hatte den jahrzehntelangen Konflikt in der britischen Provinz weitgehend beendet, bei dem rund 3.500 Menschen getötet worden waren. In dem Konflikt standen einander protestantische Befürworter der Union mit Großbritannien und katholische Anhänger einer Vereinigung der beiden Teile Irlands gegenüber. Die jüngsten Krawalle lassen die Sorge um den zerbrechlichen Frieden in der Provinz wachsen.