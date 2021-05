Viel Ärger statt Flitterwochen für Boris Johnson

„Wenn es kein Wunder gibt, ist eine weitere Öffnung ein großes Risiko“. Auch Prof. Ravi Gupta, Regierungsberater und Mikrobiologe an der Cambridge Universität, riet im BBC-Radio wegen des „exponentiellen Wachstums“ der indischen Variante trotz niedriger Sieben-Tage-Inzidenz von 27 zu längerem Abwarten. „Unsere Sorge ist ein falsches Sicherheitsgefühl“.

Die Regierung will jetzt so manche Zweitimpfung in England vorziehen, um alle über-50-Jährigen bis 21. Juni abzudecken. Aber Experten sagen, dass die volle Öffnung auch dann um einige Wochen verschoben werden müsste, um höchste Immunität zu sichern. Laut bisherigen Daten ist, nach zwei Dosen, AstraZeneca etwa 60 Prozent und Pfizer 88 Prozent gegen die Mutante effektiv. Kein Wunder also, dass Medien von einem „Wettlauf mit der Zeit“ sprechen. Prof. Susan Michie, Gesundheitspsychologin am University College London, fasst die Lage so zusammen: „Wir stehen auf Messers Schneide“.

Georg Szalai, London