Carrie Johnson lieh sich ihr Brautkleid um knapp 50 Euro

Tausende Euro als Budget für das eigene Brautkleid sind heutzutage nichts Ungewöhnliches. Bei Prominenten ist diese Summe oft um ein Vielfaches höher. Genau für das Gegenteil entschied sich jedoch Carrie Johnson, frischgebackene Ehefrau des britischen Premierministers Boris Johnson.

Geliehen statt gekauft

Am vergangenen Wochenende gab sich das Paar still und heimlich im Zuge einer intimen Zeremonie das Ja-Wort. Rund 30 Gäste fanden sich in der Downing Street ein, um mit dem Politiker und der PR-Beraterin zu feiern.