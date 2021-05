Boris Johnson: Erste Fotos von der Hochzeit des britischen Premierministers

Erst vor wenigen Tagen berichteten britische Medien, dass der britische Premierminister Boris Johnson und seine Verlobte Carrie Symonds erst kommenden Sommer heiraten wollen. Das Paar habe bereits Safe-The-Date-Karten an die Gäste mit dem genauen Hochzeitstermin verschickt, behauptete unter anderem die Daily Mail. Demnach sollen Johnson und Symonds den Hochzeitsgästen mitgeteilt haben, den 30. Juli 2022 für die offizielle Hochzeitsfeier freizuhalten. Nun heißt es aber, dass sich der Premierminister und Symonds bereits am Samstag still und heimlich getraut hätten.

Boris Johnson: Heimlich-Hochzeit mit Carrie Symonds

Laut Daily Mail sollen sich Boris Johnson und seine Verlobte am Samstagmorgen in der katholischen Westminster Cathedral vor einer Handvoll enger Freunde und Familie getraut haben. Damit sei Johnson der erste britische Premierminister, der im Amt "Ja!" gesagt hat, seit Lord Liverpool 1822 Mary Chester geheiratet hat.