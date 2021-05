Boris Johnson und Carrie Symonds: Erste Details zur High-Society-Hochzeit

Nach monatelangem Lockdown und strengen Corona-Richtlinien werden der britische Premierminister Boris Johnson und seine Verlobte Carrie Symonds Medienberichten zufolge erst im kommenden Jahr ihre Hochzeit feiern. Im Juni 2019 wurde die Beziehung Johnsons mit der Politikberaterin bekannt. Wie die Daily Mail berichtet, werden die beiden einander am 30. Juli 2022 das Jawort geben - also zwei Jahre und fünf Monate nachdem sie ihre Verlobung im Februar bekannt gegeben hatten. Offiziell bestätigt wurde das Datum zwar noch nicht, Save-The-Date-Benachrichtigungen an die Gäste sollen britischen Medien zufolge aber bereits verschickt worden sein.

Spekulationen um anstehende Johnson-Hochzeit

Über Details zum High-Society-Event wird in den britischen Medien bereits fleißig spekuliert. Die Hochzeitspläne seien zwar ein streng gehütetes Geheimnis. Dass Save-The-Date-Benachrichtigungen mehr als ein Jahr im Voraus verschickt wurden, deute laut Daily Mail aber zumindest darauf hin, dass es eine "verschwenderische Angelegenheit" werde.

Obwohl das Paar zwischen den aufwendigsten Herrenhäusern oder Landhaushotels des Landes hätte wählen können, wird angenommen, dass sie sich für einen Ort entscheiden, der eher eine persönliche Beziehung hat. Laut Sun stehe der Landsitz des Premierministers ganz oben auf der Liste der potenziellen Veranstaltungsorte.