Kritik regnete es vom linken Corbyn-Flügel der Partei. Die Abgeordnete Diane Abbott rief Starmer auf, „seine Strategie zu überdenken“. Ihr Kollege Lloyd Russell-Moyle kritisierte „wertloses Fahnenschwingen und Tragen von Anzügen“. Der Wahlforscher John Curtice konstatierte Labour in einem BBC-Interview „mangelnden Fortschritt“ beim Zurückerobern ihrer ehemaligen Arbeiter-Basis, aber nannte Großstädte wie London und Manchester als Modell für Koalitionen aus Jungen und Sozialliberalen. Labour wird in beiden Städten wahrscheinlich weiterhin die Bürgermeister stellen, wenn die Stimmen ausgezählt sind. Tony Blairs Stratege Peter Mandelson, der 12 Jahre lang Hartlepool für Labour im Parlament repräsentierte, meinte aber, die Partei müsse sich besser „mit Brexit-Einstellungen arrangieren“.

Schottland und Wales zählen erst aus

In Schottland begann am Freitagmorgen die Auszählung der Stimmen für 129 Sitze im Regionalparlament, der Startschuss zum langen und bangen Warten auf das Ergebnis am Wochenende. Die Wahl gilt als wichtig für die Zukunft Großbritanniens und ein mögliches zweites Unabhängigkeitsreferendum. Um 15.30 Lokalzeit am Freitag waren neun Sitze vergeben: Acht gewann wie bei der letzten Wahl die SNP von Regierungschefin Nicola Sturgeon, die für eine Abspaltung eintritt – darunter war auch der Sitz ihres Stellvertreters als First Minister, John Swinney. Einen Sitz hielten die Liberaldemokraten. Laut BBC stieg die Wahlbeteiligung an vielen Orten im Vergleich zu 2016. Auch in Wales war das Ergebnis am Freitag noch völlig offen: Ein Konservativer verteidigte seinen Sitz.