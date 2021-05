Vom Impfkaiser zum Spesenritter: Boris Johnson verliert Rückhalt

So mancher betont auch, dass Politiker generell einen schlechten Ruf haben und der 56-jährige Johnson als Teflon-Politiker gilt: Kritik bleibt an ihm selten lange kleben, auch weil Briten nicht unbedingt die höchsten Erwartungen in puncto Integrität an ihn stellen.

„Viele konservative Wähler mögen und bewundern Johnson, weil er Brexit „geliefert“ hat und er die Politik interessant macht“, sagt etwa der Politologe Pete Dorey von der Universität Cardiff dem KURIER. Gefährlicher könnte der Auftritt des im Herbst gefeuerten Johnson-Beraters Dominic Cummings am 26. Mai vor einem Parlamentsausschuss werden. Dieser will zu Corona-Politik und -Entscheidungen der Regierung auspacken und scheint auf Rache aus – an Johnson.