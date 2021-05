Regionalwahlen als Stimmungstest für Johnson und die Unabhängigkeitsfans

Wales-Premier Mark Drakeford beschwerte sich, dass „wir keinen großen Einfluss“ auf London haben und Johnson für Fans eines eigenständigen Wales „der beste Rekrutierungsoffizier“ sei. In Schottland ist Johnson so unpopulär, dass ihn die Tories dort im Wahlkampf nicht sehen wollten. Letzte Umfragen waren sich einig über einen Sieg der SNP unter Regierungschefin Nicola Sturgeon, die die Wahl die „wichtigste in Schottlands Geschichte“ nennt und auf ein erneutes Unabhängigkeitsreferendum drängt. Viele erwarten eine Mehrheit für Pro-Unabhängigkeitsparteien, wie SNP und Grüne. Manche halten gar eine absolute SNP-Mehrheit für möglich, was Sturgeons Position stützen würde, Johnson zu einem zweiten Votum zu zwingen.