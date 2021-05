Die Schottland-Wahl und die Frage nach der Unabhängigkeit

„Das ist die wichtigste Wahl in Schottlands Geschichte“, es gibt keinen anderen Satz, den Nicola Sturgeon in diesen Wochen auch nur annähernd so oft wiederholt. „Wenn die Schotten die „Kraft haben, einig zu werden“, erklärt die amtierende Regierungschefin in Edinburgh ständig, dann sei das „das Beste für alle“.

Doch nach dieser Einigkeit sieht es derzeit einfach nicht aus. Denn bei den Regionalwahlen in Schottland am Donnerstag dieser Woche geht es unterm Strich um eine einzige Frage: Nimmt Schottland erneut Anlauf auf die Unabhängigkeit? Und genau in dieser Frage, so das Ergebnis der jüngsten Umfragen, ist das Land gespalten: 50 Prozent für die Unabhängigkeit, 50 Prozent dagegen. Sechs Jahre nachdem sich die Schotten 2014 mit klarer Mehrheit gegen die Unabhängigkeit ausgesprochen haben, scheint der nächste politische Schritt in Edinburgh völlig ungewiss.