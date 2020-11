Neues Referendum: Schottlands Regierung trommelt wieder für die Unabhängigkeit

Übermacht der SNP

Der Konflikt um die schottische Unabhängigkeit schwelt bereits seit Jahrzehnten. Frühere sozialdemokratische Regierungen versuchten, ihm durch Autonomieregelungen die Spitze zu nehmen. So hat Schottland seit dem Jahr 1999 ein eigenes Parlament mit Regelungsbefugnissen, unter anderem auch in Steuerfragen. Dieses zunächst von der Labour Party dominierte Parlament ist aber in den vergangenen Jahren zur politischen Plattform der linksnationalistischen SNP geworden, die seit dem Jahr 2007 in Edinburgh regiert. Auch die überwältigende Mehrheit der schottischen Unterhausabgeordneten gehört mittlerweile der SNP an.