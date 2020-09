Schottland will weg aus Großbritannien – und rein in die EU

Bei einem Referendum im Jahr 2014 hatten 55 Prozent der Schotten für die Fortsetzung der seit 1707 bestehenden Union mit England votiert. Eine Umfrage von YouGov fand im August aber 53 Prozent Unterstützung für die Selbstständigkeit, mehr als die Firma je gemessen hatte. Panelbase kam sogar auf 55 Prozent, ebenfalls ein Rekord.

„Das ist kein Ausrutscher,“ sagt Tom Devine, emeritierter Professor für Geschichte an der Universität Edinburgh. Denn schon seit Monaten liegen Befürworter einer Abspaltung vorne. Experten sehen Brexit, Corona und Johnson als Hauptgründe.

Der Brexit verärgerte viele Schotten, weil 62 Prozent von ihnen gegen ihn gestimmt hatten. „Ich würde jetzt absolut Ja zur Unabhängigkeit sagen, mir einen schottischen Pass besorgen und auf einen EU-Beitritt hoffen“, sagt Darion, der als derzeit in London lebender Schotte nicht am Referendum teilnehmen durfte. „Meine EU-Rechte sind mir wichtiger als alles, was Großbritannien bieten kann.“

Die schottische Regierungschefin Nicola Sturgeon von der Schottischen Nationalpartei (SNP) sieht das ähnlich und forderte schon vor der Pandemie eine neue Volksabstimmung. Dafür braucht sie aber Zustimmung aus London, die Johnson verweigerte.