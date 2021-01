Großbritannien steht vor der Zerreißprobe

Großbritannien hat einen weiteren traurigen Höchstwert in der Corona-Krise erreicht: Mehr als 100.000 Menschen sind seit Beginn der Pandemie in Zusammenhang mit dem Virus gestorben, teilte die Statistikbehörde am Dienstag mit.

Auch das Vereinigte Königreich selbst sehen Experten dieser Tage als Patienten am Sterbebett – oder zumindest auf der Intensivstation. „Die Union in der Krise“, titelte etwa am Wochenende die Sunday Times. Wer gehofft hatte, die Corona-Krise und Brexit würden das Land vereinen, wurde enttäuscht, sagt Michael Keating, Politologe an der Universität Aberdeen, dem KURIER: „Sie haben den gegenteiligen Effekt und spalten das Land. Die zentrifugalen Tendenzen verstärken sich.“