Kobe-Burger: Das sind Österreichs teuerste Fleischlaberl

Fleisch liebt Brötchen

Zadrobilek und Stefan Szihn (46) haben sich zufällig gefunden: "Ich wurde von Kunden immer wieder gefragt, wo sie ihre Brötchen kaufen sollen", erzählt Zadrobilek.

Der leidenschaftliche Bäcker im Süden Wiens beschäftigt sich schon seit einigen Jahren mit Burger-Brötchen und verkauft nicht nur an Burger Bros von Szene-Gastronom Markus Artner, sondern bietet diese auch in seiner Bäckerei an. Und zwar eine beachtliche Menge: 10.000 bis 12.000 Stück produzierte er vor der Corona-Krise pro Woche.

Szihn: "Viele Bäcker machen den Fehler und denken die sogenannten Buns von der Semmel weg, aber als Vorbild sollte man einen Brioche–Teig nehmen. Wichtig sind frische, gute Eier und Milch sowie Zucker. Der Teig darf ruhig süß sein: Dadurch wird die Brötchen-Innenseite beim Antoasten goldbraun. Übrigens reicht es, wenn man die Brötchen ein bis zwei Stunden auftaut und dann kurz antoastet."