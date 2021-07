Also begannen die beiden Jugendfreunde zu recherchieren. Wieshuber, früher bei Red Bull im Marketing: "Im Alpenvorland gibt es kleinbäuerliche Strukturen – die Kühe dürfen zehn, 15 oder sogar 18 Jahre alt werden, weiden auf Almen. Wir haben uns in die Geschichte und in das nachhaltige Konzept verliebt: Wir verkaufen ein Produkt, das sich jeder von uns – aufgrund des Ethik-Gedankens – wünscht."